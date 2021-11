Die Jungen sind gefragt wie nie

Die Lehrlingsgehälter in der Industrie steigen überdurchschnittlich. Andere Branchen ziehen mit. Aber während die einen begehrt sind, fallen die anderen aus dem System.

Man kann es ungefähr so zusammenfassen: Wer jung ist, die Grundrechenarten beherrscht und gelernt hat zu grüßen, dem steht die Berufswelt offen. Die Babyboomer gehen in Pension, die Wirtschaft brummt und die vielen Stellen wollen besetzt werden. Das haben offenbar auch die Arbeitgeber in der Industrie verstanden. Nur so ließ sich erklären, dass sie in der jüngsten Metallerlohnrunde der Forderung der Gewerkschaft nach einer saftigen Anhebung der Lehrlingseinkommen zustimmten. Am stärksten fällt die Erhöhung heuer für Anfänger aus. Lehrlinge im ersten Jahr erhalten um 6,74 Prozent mehr Lohn. Damit ist die Anpassung fast doppelt so hoch wie die der allgemeinen Metallerlöhne mit 3,55 Prozent.