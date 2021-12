Wie die geplante Google-Steuer die Inflation treibt

Die Europäische Union braucht Geld. Das beschleunigt die Pläne für eine Mindeststeuer sehr.

Diesmal haben es die Kommissare eilig: Zwei Tage vor Weihnachten legte die EU-Kommission einen Vorschlag für die Umsetzung der geplanten Mindeststeuer für große Konzerne vor. Dass diese 15-prozentige Mindeststeuer im Rahmen einer globalen Steuerreform eingeführt werden soll, darauf hatten sich im Rahmen der OECD zuvor schon insgesamt 137 Staaten grundsätzlich geeinigt.

Der Plan dahinter ist, erstens Steueroasenkonstruktionen aufzuknacken und zweitens Internetkonzerne wie Google oder Amazon, die Steuern nicht unbedingt dort bezahlen, wo sie das Geschäft machen, steuerlich „einzufangen“.

Dass die Amerikaner das Abkommen zwar unterschrieben haben, aber sich weiter erfolgreich gegen alles wehren, was nach Digitalsteuer aussieht, macht die Sache allerdings unvollkommen.

Wie auch immer: Die EU, hat die Kommission verkündet, wird vorpreschen und die Mindeststeuer „extrem schnell“ einführen: Anfang 2023 sollen die Einnahmen zu sprudeln beginnen.

Die Eile wird begreiflich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Gemeinschaft für Coronahilfen etc. rund 800 Milliarden Euro Schulden machen wird, die allerdings bis 2058 aus eigenen Einnahmen getilgt werden müssen. Die Kommission hat aber keine. Außer den Mitgliedsbeiträgen, die alle schon verplant sind.

Ihr schweben deshalb folgende Einnahmequellen vor: Sie will Teile der Erlöse aus dem Emissionshandel, der geplanten Klima-Strafzölle für Importe und eben Teile der Mindeststeuereinnahmen von den Nationalstaaten nach Brüssel umleiten. Und zwar schnell.

So wird ein Schuh daraus. Das alles klingt nicht unlogisch, hat aber einen kleinen Haken: Die zusätzlichen Steuern und Zölle zur EU-Finanzierung werden umgehend in den Konsumentenendpreisen landen. Die werden also in Zeiten hoher (und wahrscheinlich anhaltender) Inflation noch einmal zusätzlich belastet. Das ist keine Steuerreform (die man ja auch aufkommensneutral gestalten könnte), sondern ein zusätzliches inflationstreibendes Belastungspaket in einer Hochsteuerregion. Wollen wir nur einmal gesagt haben, bevor der Jubel zu groß wird.

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com