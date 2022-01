Bitcoin-Kurs fällt auf Vierwochentief unter 43.000 Dollar

Seit November geht es mit dem Kurs des Bitcoins tendenziell

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag den zweiten Handelstag in Folge gefallen und auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gerutscht. In der Nacht auf Donnerstag sank die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp unter die Marke von 43.000 Dollar und erreichte bei 42.413 Dollar (37.471 Euro) den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Bei anderen wichtigen Digitalwährungen wie Ether zeigen sich seit der Wochenmitte ebenfalls Kursverluste.

Auf dem Markt wurde die Kursschwäche der Digitalwährungen mit der US-Geldpolitik begründet. In der weltgrößten Volkswirtschaft könnten die Zinsen schneller steigen als gedacht. Als Ursache gilt das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank. Aus der Mitschrift geht hervor, dass die Fed-Mitglieder die Inflationsentwicklung als höher und hartnäckiger einschätzen als bisher angenommen. Auf dem Markt wurde dies als Hinweis auf einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gewertet.

"Die Sorge um ein vorzeitiges Anziehen der Zinszügel lässt Anleger Kryptowährungen mit spitzen Fingern anfassen", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Handelsgeschehen. Solange die US-Notenbank ein vorzeitiges Drehen an den Zinsschrauben signalisiert, könne der Bitcoin nicht mehr wie in den vergangenen Jahren von den extrem niedrigen Zinsen profitieren.

Seit November geht es mit dem Kurs des Bitcoins tendenziell nach unten, nachdem er bei knapp 69.000 Dollar ein Rekordhoch erreicht hatte. Beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen kommt es immer zu starken Kursschwankungen, oft auch ohne eine Nachricht. Fachleute warnen Anleger daher vor den Risiken.

(APA/dpa)