Joe Rogan: Der Mann, der Spotify zum Zittern bringt

Musiklegenden wie Neil Young und Joni Mitchell drohen, ihre Songs vom Streamingdienst Spotify zu entfernen, wenn er weiter Covid-Fake-News verbreitet. Sie stoßen sich vor allem am immens populären Podcast Joe Rogans.

Es begann mit einem J'accuse: „Bitte informiert Spotify umgehend, dass ich die Verfügbarkeit meiner Musik auf Spotify so schnell es geht aktiv zurückziehe“, kündete die kanadische Rocklegende Neil Young am 24. Jänner auf seiner offiziellen Webseite. „Ich mache das, weil Spotify Falschinformationen über Impfstoffe verbreitet – und damit potenziell den Tod jener bewirkt, die die von ihnen verbreitete Desinformation glauben.“ Gemeint waren nicht etwa Songs von Youngs Altersgenossen Van Morrison und Eric Clapton, die ihre gegerbten Stimmen in rezenten Protestliedern gegen Corona-Maßnahmen erhoben. Vielmehr ging es Young um einen Podcast, den der marktführende Musikstreamingdienst Spotify seit 2021 exklusiv im Angebot hat: „The Joe Rogan Experience“.

Seit Pandemiebeginn wird diesem vorgeworfen, mit Covid-bezogenen Inhalten Schindluder zu treiben – zuletzt in einem offenen Brief, der im Jänner publiziert wurde, unterzeichnet von über 270 Gesundheitsexperten.