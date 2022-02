Skifahrspaß in der repressivsten Region der Volksrepublik

Drucken



Kommentieren Hauptbild • China soll auf Wunsch der Regierung nun auch zur Skisportnation werden. (Bild: eine Piste bei Shijinglong nahe Peking) • Getty Images

Die Region Xinjiang im Nordwesten des Landes ist wie keine zweite mit den Menschenrechtsverbrechen des chinesischen KP-Regimes verknüpft. Die dortige moslemische Bevölkerungsmehrheit der Uiguren wird unterdrückt und in Lager gesteckt – und die Gegend zugleich als schickes Wintersportparadies verkauft.

Der 54-jährige Huang Kezhong ist sichtlich stolz. Sein ganzes Leben lang hat sich der Chinese dem Wintersport verschrieben, unter anderem als Jurymitglied für Skisprungwettbewerbe. Vor fünf Jahren schließlich ließ er sich mit seiner Familie in Xinjiang nieder, um dort in den Bergen im Nordosten das „Koktokay International Ski Resort“ aufzubauen: 27 Pisten und fünf Gondellifte stehen mittlerweile in dem Hochgebirge, das nicht weit von der mongolischen Grenze entfernt ist.

„Man könnte denken, dass ich angebe, aber ich glaube tatsächlich, dass das Skiresort hier in Koktokay das beste in China ist, wenn nicht gar in ganz Asien“, sagt Huang Kezhong kürzlich im Beitrag des Staatsfernsehens.

In der Tat bieten Teile Xinjiangs, dieser auf dem Papier autonomen Region der Uiguren im Nordwesten Chinas, topografisch und klimatisch hervorragende Voraussetzungen für den Wintersport: Im Gegensatz zu den trockenen Bergen im Pekinger Umland etwa gibt es hier genügend Naturschnee, und die Temperaturen sind weitaus moderater. Dementsprechend logisch erscheint es, dass die Regierung diese Gegend als Skiparadies vermarktet. Über 70 Skigebiete soll es dort bereits geben. Sie alle hoffen auf den Boom, den Staatschef Xi Jinping ihnen versprochen hat: Rund 300 Millionen Chinesen sollen nämlich zu Wintersportfans gemacht werden, in drei Jahren möchte man der größte Markt für diese Branche sein.

Doch für internationale Experten stellen die Marketing-Bemühungen in Xinjiang vor allem einen zynischen Versuch da, die Region von den drastischen Menschenrechtsverbrechen dort „weißzuwaschen“. Denn in Xinjiang haben die Sicherheitsbehörden in den vergangenen acht Jahren sukzessive einen offenen Polizeistaat aufgebaut, der sich gegen die dort beheimateten Uiguren richtet: ein Turkvolk mit vorrangig muslimischem Glauben.