SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert spricht über seine Rolle als Popstar, den Sozialismus und wo es in der Ampelregierung zu Problemen kommen könnte. Außerdem erklärt er, was Falco mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz verbindet.

Das Büro im Berliner Willy-Brandt-Haus ist noch das alte. Im Regal liegen bunte Fußbälle, an der Pinnwand stecken alte Stadioneintrittskarten. Aber bald wird Kevin Kühnert umziehen.

Im vergangenen Jahr wurde der 32-Jährige zum Generalsekretär der SPD gewählt. Es ist der vorläufige Höhepunkt der steilen Karriere eines Mannes, der vielen in der Sozialdemokratie als Nachwuchsstar gilt: Linker Flügel, selbst ernannter „Sozialist“. Das deutsche Fernsehen drehte eine mehrstündige Dokuserie, nur über ihn.

Kühnert urlaubt in Österreich, bezeichnet sich als „überzeugten Alpinisten“ mit einem „verklärten Österreich-Bild“. Die Kontakte über die Grenzen sind eng: Der „Presse am Sonntag“ bestätigt er vor dem Gespräch, am nächsten SPÖ-Landesparteitag in Kärnten aufzutreten.

Herr Kühnert, Sie haben sich vor Kurzem mit einer SPÖ-Delegation getroffen, die sich auf Neuwahlen vorbereitet – wann auch immer die kommen könnten. Wie sehen Sie die Chancen in Österreich?

Kevin Kühnert: Die SPÖ ist in einer ähnlichen Comebacksituation wie wir im letzten Jahr auch. Einige begreifen gerade: Die Abgesänge auf die Sozialdemokratie sind falsch gewesen. Wenn ich die aktuellen Umfragen verfolge, steht mindestens ein Gleichstand im Raum. Eine gute Ausgangslage also, die der SPD erst wenige Wochen vor der Wahl vergönnt war. Wir haben bei unserer Kampagne gelernt, wieder innere Ruhe und Selbstvertrauen zu entwickeln. In der SPÖ wird jetzt nach meinem Eindruck genauso akribisch gearbeitet, um den Wechsel zu schaffen.