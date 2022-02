Kirche in Spanien lässt Missbrauch untersuchen

Eine Madrider Anwaltskanzlei hat nun den Auftrag erhalten, Fälle von sexuellen Missbrauchs in kirchlichen Einrichtungen in Spanien zu untersuchen. Die spanische Bischofskonferenz hatte sich lange gegen eine unabhängige Untersuchung gewehrt.

Die Spanische Bischofskonferenz hat eine Anwaltskanzlei mit einer unabhängigen Untersuchung über Fälle sexuellen Missbrauchs beauftragt. Das kündigte am Dienstag deren Vorsitzender, Kardinal Juan Jose Omella, bei einer Pressekonferenz in Madrid an. Damit reagieren die Bischöfe auf zunehmende Kritik, sich gegen eine unabhängige Aufklärung zu wehren. Nach der Veröffentlichung von rund 945 Missbrauchsfällen durch eine Tageszeitung wuchs der Druck vor allem durch die Politik.

Mehrere Parteien strebten nach der bisherigen Ablehnung einer unabhängigen Untersuchung durch die Kirche die Einrichtung einer parlamentarischen Untersuchungskommission an. Die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez schlug eine Expertenkommission unter Leitung des Ombudsmanns vor.

Die Bischofskonferenz beauftragte nun eine Madrider Anwaltskanzlei mit einer "unabhängigen Klärung" der Fälle. Damit folgt sie dem jüngsten Beispiel der deutschen Erzdiözese München und Freising, die bei der Kanzlei Westphal Spilker Wastl (WSW) ein Gutachten in Auftrag gegeben hatte.

Die Tageszeitung „El País“ enthüllt seit Jahren sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Einrichtungen in Spanien.

18-köpfiges Team untersucht Vorwürfe

Die spanische Anwaltskanzlei zählt bei ihren Untersuchungen auf die Beratung der deutschen Kanzlei. Sie soll auch mögliche Vertuschungen aufklären und eventuelle finanzielle Wiedergutmachungen für die Opfer erwägen. Ihre Ergebnisse sollen der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden. Das Untersuchungs-Team besteht laut Ankündigung aus 18 Personen, neben Anwälten auch aus Experten wie etwa Psychologen. Die Untersuchung dürfte nach Schätzungen der Kanzlei 12 bis 18 Monate dauern.

Missbrauchsopferverbände kritisierten die Beauftragung einer privaten Anwaltskanzlei als einen "Schachzug der Kirche". Sie wolle verhindern, dass "keine anderen unabhängigen oder gar staatliche Untersuchungskommissionen entstehen", sagte Fernando Garcia Salmones von der Vereinigung "Geraubte Kindheit" der Zeitung "El Pais". Der Bischofskonferenz-Vorsitzende Omella betonte, die Untersuchung solle "den Opfern helfen" und nicht die Arbeit der staatlichen Institutionen "ersetzen", sondern diese "ergänzen".