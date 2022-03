Das Comeback der Clubs

Zurück auf die Tanzfläche: Ab Samstag fällt die Sperrstunde, nur noch in Wien gilt die 2-G-Regel. Was Szenekenner in Innsbruck, Salzburg und Wien dazu sagen.

Mit einer zweitägigen Technoparty feiert David Prieth die lang ersehnte Öffnung der Clubs am Wochenende. „Die Freude ist groß“, sagt Prieth, der Teil der Innsbruck Club Commission und Chef des Clubs PMK ist, im Gespräch mit der „Presse“. „Ehrlich gesagt waren wir aber etwas verwundert“, sagt er. „Es wirkt so, als würde die Verantwortung jetzt auf die Clubbetreiber abgewälzt werden.“ Denn nach knapp zwei Jahren Zwangspause für die Clubs fallen alle Coronaregeln: Die Zugangsbeschränkungen sind Vergangenheit – nur noch in Wien bleibt die 2-G-Regel bestehen.

Am Freitag müssen die Lokale noch um Mitternacht zusperren, ab Samstag gilt keine Sperrstunde mehr. Einige Clubs wollen deshalb in der Nacht auf Samstag um 00.01 Uhr aufsperren, andere werden schon früher feiern und nach einer einminütigen Pause um Mitternacht wieder öffnen.