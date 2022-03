"Wir bräuchten eine eurasische Energiewende"

Der Politikwissenschaftler Ulrich Brand blickt pessimistisch in die Klimazukunft. Der Ukraine-Krieg sei ein weiterer Rückschlag – auch weil der schwierige Weg aus der ökologischen Krise mit Russland beschritten werden müsse.

Die Presse: Der neue Bericht des Weltklimarates IPCC zeigt: Das Zeitfenster für uns, um zu handeln, wird eng. Wo sehen Sie heute ernst zu nehmende Anstrengungen für eine ökologische Transformation?

Ulrich Brand: Es bewegt sich etwas, Stichwort Energie- und Verkehrspolitik und auch im Bereich der Gebäudedämmung. Aber es bleibt in einem Korridor der ökologischen Modernisierung, bei einem „Wasch meinen Pelz, aber mach mich nicht nass“. Da traut sich die Politik zu wenig, etwa den Autoverkehr und die entsprechende Infrastruktur deutlich zurückzubauen. Parallel dazu wird Nuklearenergie in Europa wieder salonfähig, und die EU setzt weiter stark auf industrielle Landwirtschaft. Man sucht nach einer Art Win-win-Lösung, die niemandem wehtut.

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für eine Energiewende?

Ich war vergangenen Sonntag in Berlin auf der Demonstration und dabei überrascht, wie dezidiert die Energiefrage in den Beiträgen vorkam. Aber erstmal sehe ich jetzt ein Zurückdrängen des Themas. Wie schon durch die Pandemie, rückt die ökologische Krise wieder an die zweite Stelle. Man darf auch nicht unterschätzen, wie ressourcen- und energieintensiv ein Krieg ist. Und die Gelder fürs Aufrüsten werden, wie bei den Coronahilfen, natürlich in weiterer Folge für eine sozial-ökologische Transformation fehlen. Da mache ich mir Sorgen. Gleichzeitig verschlechtern sich die Bedingungen für gelingende internationale Kooperationen.