Diese vier Aktien erweisen sich nun doch als sicherer Hafen

Der Krieg hält auch die Märkte in Hochspannung. Das verleiht Gold einen Schub, den ihm manche nicht mehr zugetraut haben. Und diesen vier Aktien der Goldbranche ebenso.

Schier alles ist durcheinandergekommen. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat mit einem Schlag auf den Kopf gestellt, was an Gewissheiten da zu sein schien. Das geht natürlich auch am Kapitalmarkt nicht spurlos vorbei. Und einmal mehr stellt sich die Frage, was denn wirklich sichere Häfen in Zeiten der allgemeinen Unsicherheiten sind.

Eines wissen wir seit Beginn der Kämpfe in der Vorwoche immerhin: Gold, von vielen schon oft abgeschrieben, bleibt doch ein zuverlässiger Begleiter.