In den Bunkern von Tschernihiw: „Ein Schrapnell traf meinen Sohn"

Drucken

Hauptbild • Ein Bild aus der von russischen Angriffen schwer getroffenen nordukrainischen Stadt Tschernihiw. • (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Die Bewohner der Stadt Tschernihiw erleben täglich russisches Bombardement. Warmes Essen gibt es einmal am Tag - mit Glück. Viele wollen trotzdem bleiben, in den Kellern, in den Ruinen. Ein Bericht aus dem Kriegsgebiet im Norden von Kiew.

Neue, moderne Ferngläser – zehn Kisten davon hat Sergeii im Auto. Er bringt sie zu den Freiwilligeneinheiten nach Tschernihiw. Keine ungefährliche Lieferung, denn die knapp 300.000 Einwohner große Stadt nordöstlich von Kiew steht unter Dauerbeschuss der russischen Armee. Wie gefährlich die Fahrt ist, stellt sich auf der 150 Kilometer langen Strecke heraus. Ein Suchoi-Kampfflugzeug nimmt den Wagen ins Visier, sinkt tiefer und feuert. Zum Glück verfehlt der Pilot sein Ziel. Sergeii lacht nur und drückt aufs Gaspedal. Er will seine Frau Tatjana und seinen Sohn Alexander wiedersehen, die in der Familienwohnung Tschernihiw ausharren. Obwohl russische Artillerie und Flugzeuge ihre Heimatstadt Tag und Nacht unter Dauerbeschuss nehmen. Es ist ein völlig willkürlicher Beschuss, der ständig den Tod von Zivilisten in Kauf nimmt. Schon mehrere Wohnhäuser sind völlig zerstört und 70 seiner Bewohner tot.

Eigentlich ist Tschernihiw bekannt für seine wunderschönen Klöster und die älteste Kathedrale der Ukraine. Heute fühlt sich die Stadt an wie die Ausgeburt der Hölle. Dicker, schwarzer Rauch liegt über der Stadt. Das Ölterminal steht nach einem russischen Treffer in Flammen. Krater sind in Straßen und Grünflächen gerissen. Bäume sind gekappt, Steinbrocken, Reste von Autos und Möbeln liegen herum. Sirenen heulen, Schüsse knallen und der wiederkehrende Donner von Explosionen ist allgegenwärtig. Die Bewohner harren verängstigt in ihren Kellern, ohne Wasser, Heizung und Elektrizität im Dunkeln. Seit über einer Woche schlafen sie in ihren Mänteln mit Wollschals um den Kopf auf dem nackten Fußboden nur mit dünnen Decken. Wenn sie Glück haben, bekommen sie einmal am Tag etwas Warmes zu Essen. Freiwillige steigen zu ihnen in den Keller und bringen Suppe. Es sind Zustände, die die Menschen bisher nur aus Erzählungen aus dem 2. Weltkrieg kennen. „Putin ist ein Neonazi“, sagt eine der älteren Frauen. Sie hat viele kleine Wunden übers Gesicht verteilt, die von herumfliegenden Glassplittern stammen. Eine russische Rakete zerstörte das 17-stöckige Wohnhaus über ihnen. Aber zum Glück überlebten alle, weil der Keller der Bombe Stand hielt.

Alfred Hackensberger im Podcast Unser Korrespondent ist zu Gast im Podcast „Presse Play“, direkt anhören gleich hier.

Diese Frau harrt im Keller ihres Wohnhauses aus. (c) RICARDO GARCIA VILANOVA

„Ein Schrapnell traf meinen Sohn am Kopf"