Die ukrainische Linie in Wien

Gregor Razumovsky stammt von ukrainischen Kosaken ab, die teilweise in russische Dienste traten und über Umwege in Wien gelandet sind. Den Krieg verfolge auch er mit Entsetzen.

Der Boden ist wertvoll. Nicht nur im agrarischen Sinne, wiewohl das ukrainische Land zu den fruchtbarsten der Welt gehört. Sondern auch im geistigen Sinne, im historischen Sinne. „Das Wissen um die Qualität des Bodens ist prägend“, sagt Gregor Razumovsky mit Blick auf das Land zwischen Sewastopol und Kiew, zwischen Lwiw und Luhansk. „Prägend, weil die Einwohner wissen: Der Boden ist der Beste, den geben wir nicht her. Diese Mentalität hat sich in der Post-Agrarwelt erhalten.“

Razumovsky war das erste Mal 1989 in der Ukraine, noch zu Sowjet-Zeiten. Dann wieder 1991, wo er sich plötzlich inmitten von Demonstrationen für die Unabhängigkeit des Landes wiederfand. Seither fährt er jedes Jahr. Er möge die einnehmende Mentalität der Einwohner. Jeder, der sich zur Ukraine bekenne, werde auch als Ukrainer wahrgenommen: Ganz gleich, welche Sprache man spreche.

Razumovksy sitzt in Wien, aber seine Gedanken kreisen dieser Tage um das Land seiner Vorfahren. Kirill Rasumowski (die Schreibweise variiert) war im 18. Jahrhundert der letzte Hetman, ehe das Hetmanat – also das Herrschaftsgebiet der ukrainischen Kosaken – von Katharina der Großen aufgelöst wurde. Kirill machte, wie viele seiner adeligen Nachfahren, Karriere am Petersburger Hof, sie waren Minister, Feldherren und Wissenschaftler, wie der Osteuropa-Historiker Andreas Kappeler beschreibt. Kirills Bruder Alexei diente in der russischen Armee, erhielt aber am Hof besondere Aufmerksamkeit, da er Liebhaber und „inoffizieller Mann“ der Kaiserin Elisabeth I. von Russland war. Den Weg nach Wien fanden zwei Söhne Kirills: zum einen Andrej Rasumowski, russischer Gesandter am Wiener Hof und später Vertreter Petersburgs beim Wiener Kongress. In Wien machte sich Rasumowski einen Namen nicht nur als Diplomat, sondern auch als Kunstmäzen und Förderer Beethovens – in seinem prachtvollen Palais im Bezirk Wien Landstraße (in der heutigen Rasumofskygasse) erklang erstmals das Streichquartett Nr. 7 Op. 59, das Rasumowski in Auftrag gegeben hatte. Dem Palais selbst war kein langes Leben beschieden: Kurz vor dem Silvesterball 1814 brannte ein Teil des Gebäudes im Beisein des Zaren Alexanders ab, wertvolle Kunstschätze gingen dabei verloren.