Hauptbild • Jubilar Michael Haneke (im Bild 2017 in Cannes) hat die Marke des österreichischen Films geprägt. • (c) ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / picturedesk.com

Heute feiert Michael Haneke 80. Geburtstag. Vier einstige Filmstudierende gratulieren dem Oscar-Regisseur.

All die Preise, die dieser große bildkritische Bildermacher erhielt: Sie wundern niemanden. Am wenigsten wohl seine Studentinnen und Studenten. Einige, die inzwischen selbst Erfolge feiern, hat die „Presse am Sonntag“ um Glückwünsche und Erinnerungen an ihren ehemaligen Filmakademie-Professor gebeten. Ringsum können Sie deren Beiträge lesen – und sich so Ihre persönliche Vorstellung von Österreichs renommiertestem Regisseur (>> hier zur Würdigung zum 80. Geburtstag) bestätigen oder umkrempeln lassen.

Vielleicht sind diese Zeugnisse von der Weitergabe des filmischen Feuers die beste Art, um Hanekes Geburtstag in Schriftform zu feiern. Man könnte aber auch einfach aufhören zu schreiben, weil Worte bei Filmen sowieso zu kurz greifen. Und Michael Haneke alles Gute wünschen.

Catalina Molina

„Is scho foisch": Wie öffnet man richtig die Tür?

Eine meiner Lieblings-Haneke-Erinnerungen ist eine kleine Anekdote aus Filmakademie-Zeiten, die mich immer wieder zum Schmunzeln bringt:

Wir, die Regisseurinnen in spe, sollten Schauspielstudierende inszenieren, die eine bestimmte Szene vorbereitet hatten. Sprich: ihnen mitteilen, wie wir uns die Figuren, das Spiel und die Dialoge vorstellen, sie gegebenenfalls korrigieren und ihnen Feedback geben. Unser Professor, Michael Haneke, würde nur dann eingreifen, sollten ihm „größere Ungereimtheiten“ auffallen – so weit, so gut.