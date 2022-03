Das Rantanplan-Prinzip

Walk of Häme

Oder: Warum die Corona-Kommissionen A sagen, die Regierung dann aber gerne B.

Wenn Lucky Luke, der Comic-Westernheld von Morris und René Goscinny, wieder einmal den verbrecherischen vier Dalton-Brüdern nachjagt, kommt er in der Einöde manchmal an einer Abzweigung mit zwei Wegweisern zu stehen. Um die richtige Straße zu erwischen, schickt er seinen Hund Rantanplan voraus. Sobald sich der Hund für einen Weg entschieden hat, nimmt Lucky Luke ohne zu zögern den anderen. Dieses Rantanplan-Prinzip wendet auch die Bundesregierung im Umgang mit ihren diversen Corona-Kommissionen an. Empfehlen Gecko- oder Ampel-Kommission A, beschließt die Regierung B. Das wäre immerhin ganz einfach nachvollzieh- und damit auch berechenbar, gäbe es nicht auch regelmäßig Ausnahmen.