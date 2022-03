Groß-Update im MQ: Neue Landmark, weniger Beton

Bis spätestens 2030 will die neue Leiterin des Museumsquartier, Bettina Leidl, das Wiener Kunst- und Kultur-Areal klimaneutral machen. Die dafür erforderlichen Adaptierungen will sie auch dazu nutzen, um dem Museumsquartier nachträglich eine moderne, architektonische Landmark zu verpassen.

Dass die Zeichen in Wien auf Frühling stehen, lässt sich im Stadtbild sehr plakativ auch daran festmachen, dass die Sitz- und Liegemöbel wieder in die Höfe des Wiener Museumsquartiers (MQ) zurückkehren.

Am Montag ist es so weit – da werden die Enzis (wie sie offiziell längst nicht mehr heißen, auch wenn sie fast jeder noch so nennt) dieses Mal in der Farbe MA48-orange nach der Winterpause in den MQ-Höfen aufgestellt. Begleitet werden sie von zahlreichen Maulbeerbäumen in Trögen, die die Höfe begrünen und für ein wenig Schatten sorgen sollen.