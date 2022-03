Julia Schoch: Das ist doch nur ein wenig Blut

Was, wenn das eigene Leben zu zerbröseln beginnt? Und alle der Meinung sind, es sei doch gar nicht viel passiert? Julia Schochs neuer Roman „Das Vorkommnis“ berichtet von einem Familiengeheimnis, das gar nicht so geheim war.

Manche Texte sind vorsichtig. Sie erzählen keine großen Geschichten, nicht von Krieg und Verderben, nicht von Geburt und Tod, nicht von der alles verschlingenden Liebe. Da werden keine Generationen umspannt, keine Rätsel gelöst, keine einzige große Frage wird hier gestellt (und erst recht wird keine beantwortet). Und dabei wachsen sie uns ans Herz wie die stillen Kinder in der Sandkiste, die in einem Eck ihre Puddingformen-Sandkuchen bauen und mit den Blättern des nahen Strauchs verzieren.

Julia Schoch hat ihrem Roman ein Motto vorangestellt: „What's that on your pocket? – That's nothing. It's just a little blood“, ein Zitat aus dem Film „Flesh and Bone“. Es gibt den Ton vor. Es sagt: Es ist etwas passiert. Aber es ist keine große Sache. Nicht wirklich. Oder? Jedenfalls – jetzt sind wir beim „Vorkommnis“, das dem Roman den Titel lieh – signierte die Ich-Erzählerin, eine Schriftstellerin, in einer norddeutschen Stadt ihren Roman, als eine fremde Frau auf sie zutrat. Sie trug eine Wetterjacke und flache, praktische Schuhe und erklärte: Sie beide hätten denselben Vater.

Sie fällt der Schwester um den Hals

„In meiner Erinnerung bricht mir bei diesem Satz der Füller aus. Die Feder entgleist, und es entsteht eine lange, tiefe Linie auf dem Papier. Eine Linie des Schocks. Als wäre ich mitten in der Unterschrift von einer Kugel getroffen worden. In Wirklichkeit – und zu meiner eigenen Verblüffung, wie ich später oft dachte, ja im Grunde bis heute denke – sprang ich sofort auf und fiel der wildfremden Frau schluchzend um den Hals.“ Die Begegnung war, muss man sagen, keine so große Überraschung, wie es dem Leser zunächst scheinen mag. Die Erzählerin hat nämlich gewusst, dass es diese Schwester gibt. Dass der Vater als junger Unteroffizier eine Affäre mit einer deutlich älteren, geschiedenen Frau gehabt hatte. Sie war bei den Männern des Stützpunktes bekannt, heißt es, sie ließ ihren Besuchern ein Bad ein, bekochte sie fürsorglich, und dann schliefen sie miteinander. Als sie schwanger wurde, gab sie das Baby zur Adoption frei.