Spanien steigt aus der Coronapandemie aus

Infizierte, die leichte oder keine Symptome haben, müssen nicht mehr in Quarantäne. Spanien verzichtet nun auch auf Massentests. Das Maskengebot in Innenräumen und Verkehrsmitteln bleibt jedoch aufrecht.

Adiós Quarantäne, adiós Coronatest. Seit Anfang dieser Woche müssen in Spanien die meisten Corona-Infizierten nicht mehr in häusliche Isolierung. Sie dürfen also jetzt das Haus verlassen und zur Arbeit, shoppen, ins Kino oder auch an den Strand gehen. Diese Regel gilt für alle Infizierten, die keine oder nur leichte Symptome haben. Damit behandelt Spanien nun Corona wie eine Erkältung oder Grippe.