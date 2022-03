Selenskijs Gespür für seine Generäle

Der Präsident hat vor rund einem Jahr große Teile der Militärführung neu besetzt. Auf einen russischen Angriff bereitet sich das Militär jedoch länger vor.

Im Juli 2021, als Wladimir Putins obskurer Essay über Herkunft und Zukunft des ukrainischen Volkes die Runde machte, setzte in Kiew Wolodymyr Selenskij zum Aufräumen an. Innerhalb weniger Tage tauschte der ukrainische Präsident hochrangige Militärs in der ersten und zweiten Reihe aus und gab, ohne viel zu sagen, die Strategie vor: „Unser Militär muss bereit sein, in jeder Lage alle Aufgaben erfüllen zu können.“ Ein möglicher russischer Angriff ist seit Jahren das ukrainische Bedrohungsszenario Nummer eins gewesen – und seit Jahren bereitet sich die Armee genau darauf vor.

Mit der weitreichenden Rochade vor etwa einem Jahr holte Selenskij jene Personen nach vorn, die Kampferfahrung mit den Russen vorweisen konnten. Als Generalstabschef fungiert seither Serhiy Shaptala: Er nahm 2015 beim Kampf um die ostukrainische Stadt Debalzewe im Oblast Donezk teil, später stand er Truppen in der Westukraine vor. Shaptala folgte in dieser Position General Serhiy Korniychuk nach, den Selenskij nur ein Jahr zuvor zum Generalstabschef ernannt hatte.