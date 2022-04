Nordkorea kritisiert "leichtsinnige" Äußerungen Südkoreas

Verteidigungsminister hatte Schlagfertigkeit des südkoreanischen Militärs betont

Nordkorea hat ungehalten und mit massiven Drohungen auf Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers zur Schlagfähigkeit des südkoreanischen Militärs reagiert. "Seine leichtsinnige und ungezügelte Rhetorik über 'Präventivschläge' hat die innerkoreanischen Beziehungen und die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter verschlechtert", sagte die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dessen Beraterin, Kim Yo-jong.

"Südkorea könnte aufgrund der unbedachten Äußerungen seines Verteidigungsministers einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt sein", wurde Kim Yo-jong von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag weiter zitiert. "Südkorea sollte sich zurückhalten, wenn es eine Katastrophe abwenden will." Der südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook hatte am Freitag erklärt, dass seine Armee über Raketen verfüge, die "in der Lage sind, jedes Ziel in Nordkorea genau und schnell zu treffen".

Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea hatten in den vergangenen Wochen mit einer ganzen Reihe von Raketentests durch Pjöngjangs Militär massiv zugenommen. Ende März hatte das nordkoreanische Militär erstmals seit 2017 wieder eine Interkontinentalrakete getestet.

(APA/AFP)