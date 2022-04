Salmonellen-Fälle: Ferrero ruft Kinder-Schoko-Produkte zurück

In Großbritannien sind mehr als 60 Menschen an einer Salmonellen-Infektion betroffen. Auch andere Länder sind betroffen - in Österreich wird die Situation weiter beobachtet.

Knapp zwei Wochen vor Ostern hat Ferrero in einigen Ländern einige Chargen verschiedener Kinder-Produkte zurückgerufen. Hintergrund ist eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch. Etwa 63 Menschen in Großbritannien, vor allem kleine Kinder, waren an einer Salmonellen-Infektion erkrankt, wie die Nachrichtenagentur PA zuvor meldete. Österreich ist davon laut Gesundheitsagentur Ages derzeit "noch nicht betroffen".

Jedoch soll es in Deutschland, Frankreich, Schweden, Niederlande und Irland demnach ebenfalls einige Infektionen gegeben haben. In Deutschland wurden Chargen von Kinder-Überraschungseiern (Dreierpack) mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen April und Juni 2022 zurückgerufen, ebenso Kinder-Schoko-Bons, Kinder-Schoko-Bons White mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen Mai und September 2022 und die Produkte Kinder-Überraschung Maxi (100 Gramm), Kinder-Mini-Eggs (100 Gramm) sowie Kinder-Mix-Packungen, die einen der oben genannten Artikel enthalten, mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen August und September 2022.

Alle Artikel wurden laut Ferrero in derselben Fabrik hergestellt. Das Gesundheitsministerium und die Ages beobachten laufend das Geschehen und informieren umgehend, falls Österreich ebenfalls betroffen sein sollte, hieß es bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

(APA/dpa)