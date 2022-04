Heinz Conrads: Den Wuaschtl kaun kana darschlogn

„Herzspezialist“, Seelentröster, Liebling der Madln und Buam: Mit dem Charme eines Vorstadt-Gigolos lässt Heinz Conrads Tristesse des Alltags vergessen. Alles ist wie von Zuckerguss überzogen.

Bundeskanzler Julius Raab ist sich sicher, das Fernsehen, ein Baberlzeug, wird sich in Österreich nie durchsetzen. Weil „wir viel zu hohe Berge haben, da kommen die Fernsehstrahlen net drüber.“



Doch bald begeistern adrette Ansagerinnen wie Franziska Kalmar und Hermi Niedt, die deutschen Showmaster der ersten Stunde Frankenfeld und Kulenkampff, mit dem unvermeidlichen Fernsehballett und charmanten Assistentinnen. Die Herren am Herd, Misak & Co., zaubern Speisen, die Hausfrauen dann versuchen nachzukochen: Powidltatschkerln, Szegedinergulyás und Schlosserbuben. Der Wetterfrosch Prof. Kletter dokumentiert Adriatiefs und Azorenhochs mit seinen modernen magnetischen Pfeilen, die er schwungvoll über die Studiolandkarte zieht. Und Lou van Burg lässt im Klamauk-Klassiker Jede Sekunde ein Schilling Torten in verdutzten Gesichtern landen.