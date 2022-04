Wiedehopf: Prachtkerl mit Schöpfchen

(c) Nabu/Cewe/Paul Gläser

Der Wiedehopf, eine seltene Schönheit, ist eben wieder aus Afrika zurückgekehrt. Wer ihn anlocken will, braucht einen insektenreichen Garten und hängt einen Wiedehopf-Brutkasten auf.

Aufgrund der unerträglichen Nachrichten und der kaum auszuhaltenden geopolitischen Situation sah ich mich in den vergangenen Wochen zur Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an Seelenheil genötigt, von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang im Garten zu wühlen, bis das Kreuz ächzte, die Finger steif wurden, die Komposthaufen überquollen und das Hirn leer und ruhig wurde.



Um es mit Heinrich Heine zu halten: Ich floh den gelben Menschenneid, ich floh in die grüne Waldeinsamkeit. Außerdem dürfen sich auch Freiberufler gelegentlich den teuren, weil unbezahlten Luxus eines Urlaubs gönnen, und als Lohn ist nun ein flüchtiger und extrem befriedigender Moment erreicht, der morgen schon wieder vorbei ist: Alles ist geschnitten, umgesetzt, umgetopft, angebaut, repariert, gejätet, geputzt, geölt, durchgeworfen, erledigt. Ich habe fertig.