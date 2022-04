Europas Katzenjammer wegen Le Pen

Am Sonntag heißt es (erneut): Macron vs. Le Pen.

Die rechtsautoritäre französische Präsidentschaftskandidatin schwört dem Frexit ab. Doch im Kern zielen ihre politischen Vorhaben unverändert auf die existenzielle Schwächung der EU ab.

Hier ist ein Stückchen Information, das Sie möglicherweise noch nicht kennen: Marine Le Pen besitzt elf Bengalkatzen - und die behördlich erforderliche Schulung, um sie zu vermehren. „Ich könnte alles hinschmeißen und etwas anderes machen. Katzen züchten zum Beispiel“, vertraute die rechtsautoritäre Kandidatin für das französische Präsidentenamt schon im Jahr 2015 der Zeitung „Le Parisien“ an.

Ob sie diese Absicht in die Tat umsetzen kann, wird sich in zehn Tagen entscheiden. In den meisten Umfragen ist sie näher an Amtsinhaber Emmanuel Macron dran, als das vor fünf Jahren der Fall war. Aber Umfragen sind nur Schnappschüsse, wie der Film ausgeht, weiß man erst, wenn all Stimmen ausgezählt sind. Verliert Le Pen, ist das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ihr letzter Versuch gewesen, Präsidentin zu werden.