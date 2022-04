Briefing

Putins alternative Realität: Der Militärexperte Stefan Gady erklärt im Interview mit Jürgen Streihammer, was ihn bisher am meisten überrascht hat, warum der Krieg noch brutaler werden dürfte – und welche Lektion er für Österreich bereithält. Mehr dazu [premium]

Zerstörung des russischen Mythos: Die ersten 50 Tage seines Ukraine-Feldzuges brachten für den Kreml-Chef böse Überraschungen. Doch noch ist der Krieg nicht zu Ende, schreibt Wieland Schneider in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Untergang der Moskwa: Russland hat im Ukraine-Krieg sein wichtigstes Kriegsschiff verloren. Der Raketenkreuzer "Moskwa" sei untergegangen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstagabend mit. Das ukrainische Parlament hat indes Russland als Terrorstaat eingestuft und die Symbolik des als "Spezialoperation" bezeichneten russischen Angriffskrieges verboten. Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

Maske fällt, aber nicht ganz: Die Maske bleibt Österreich erhalten, aber die Zahl der Ausnahmen wird erweitert. Das sieht eine Verordnung vor, die am Donnerstag von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorgestellt wurde. Konkret bleibt die FFP2-Maskenpflicht in Öffis und im lebensnotwendigen Handel, allerdings fällt sie im normalen Handel und bei Veranstaltungen. Die Gültigkeit des Grünen Pass wird für Geboosterte auf ein Jahr verlängert. Wien zieht diesmal mit. Mehr dazu [premium]

Florian Scheuba „dankbar für Ibiza-Video": In seinem neuen Buch widmet sich Florian Scheuba der Korruption in Österreich. Die kommt oft viel banaler daher, als man es sich vorstellen kann. Erich Kocina hat mit ihm gesprochen. Mehr dazu [premium]

Heute vor 90 Jahren: „Hitler fügt sich“ schreibt die Neue Freie Presse am 15. April 1932: Hitler fügt sich dem Verbot der Sturmabteilungen und das war nicht anders zu erwarten, denn Hitler weiß sehr wohl, daß er nichts gegen das Verbot unternehmen kann. Mehr dazu [premium]