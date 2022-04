Ebay startet Plattform für neue, aber fehlerhafte Mode

Imperfects heißt die neue Initiative des Online-Marktplatzes Ebay. Dort soll neue, aber beschädigte Mode von namhaften Marken verkauft werden - mit einem Preisnachlass von bis zu sechzig Prozent.

Am Freitag, dem Tag der Erde, startete Ebay die neue Plattform Imperfects, die sich ausnahmsweise nicht um Gebrauchtes dreht. Nigelnagelneu und von namhaften Marken sind die Produkte, die dort nun schon seit drei Tagen verkauft werden - allerdings beschädigt. Auf einer Saint Laurent-Tasche sind kleine Kratzer zu finden, eine North Face-Jacke weist am rechten Ärmel eine kleine Schramme auf. Die Teile sind somit unverkäuflich, sie erfüllen die Qualitätsstandards der Hersteller nicht.

Ebay

Ebay

Mit der Initiative will sich Ebay den Waren annehmen, die sonst auf der Mülldeponie landen würden. Alleine in Österreich werden jährlich etwa 221.800 Tonnen Textilien weggeschmissen, davon wird nur ein kleiner Teil getrennt und recycelt - der überwiegende wird verbrannt. Zusammen mit Modeaffinen und mehr als hundert Marken soll nun also in den Planeten investiert werden. North Face, Off White, Saint Laurent, Fila und Timberland sind mit dabei. Verkauft werden deren Produkte mit einem Preisnachlass von bis zu sechzig Prozent. Die feinen Kratzer halbieren den Preis der Saint Laurent-Tasche, er liegt nun umgerechnet bei etwa 1000 Euro, ähnlich ist es mit einem Modell von Givenchy. Auch ehemalige Ausstellungsstücke werden verkauft, Sneakers von Puma um knappe 50 statt 110 Euro.

Ebay

Ausweitung der Wiederverkaufsbranche

Die Wiederverkaufsbranche, die wie der Name schon sagt primär Gebrauchtes vermarktet, soll also ausgeweitet werden, indem der Verkauf von neuen, fehlerhaften Produkten mit eingeschlossen wird. Und zugänglicher soll sie außerdem werden. Von Partner-Händlern geliefert und im Ebay-Marken-Outlet gelagert, werden die Artikel mit detaillierten Fotos ihrer Mängel aufgelistet. Zu erwerben sind sie inklusive 30-tägiger Rückgabemöglichkeit und Geld-zurück-Garantie.

Ebay erhofft sich damit eine Müllreduktion von 13 Millionen Modeartikeln pro Woche. „Angesichts des wachsenden finanziellen Drucks und der Klimakrise, die die Konsumierenden immer stärker beschäftigt, sind wir stolz darauf, mit Imperfects einen weiteren Beitrag dazu zu leisten, dass Modeartikel gar nicht erst auf der Mülldeponie landen“, heißt es in einer Erklärung von Jemma Tadd, Head of Fashion bei Ebay UK.

Neben Umweltbelangen gelten auch finanzielle Einsparungen als Motiv der Imperfecty-Gründung. „Ebays neue Online-Destination wird Verbrauchern helfen, begehrte Marken zu erwerben“, so Simon Payne von Sole Responsibility, einem britischen eBay-Verkäufer. Während auf Marktplätzen eher nach Artikeln in möglichst neuwertigem Zustand gesucht wird, sieht man hier die Mängel als etwas, wodurch Interessierte ein besseres Geschäft machen können.

(evdin)