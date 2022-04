Wie Putin-müde Russen in Belgrad nur schwer Zuflucht finden

Putin-müde Russen siedeln sich in Belgrad an. Dort steigen die Immobilienpreise und warten serbische Putin-Fans.

Ein Polizeikordon schützt vor dem Café Russischer Zar in Belgrad die Mahnwache der Kriegsgegner. „Stoppt den Krieg in der Ukraine!“, „Putin = Kriegsverbrecher“, „Stoppt die Okkupation der Ukraine“ lauten die serbischen, russischen und ukrainischen Aufschriften auf den schwarzen Protestplakaten: Neben den Friedensaktivistinnen der Belgrader „Frauen in Schwarz“ sind es vor allem russische Immigranten, die in Serbiens russophiler Hauptstadt gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gehen.

Es sei „interessant“, dass just Russen „an der Front“ von Serbiens eher schwachen Antikriegsprotesten stünden, sagt Sasa Seregina, die aus dem südrussischen Samara stammende Mitbegründerin der Gruppe „Russen, Ukrainer, Weißrussen und Serben gemeinsam gegen den Krieg“: „Wir trafen uns am Tag des Kriegsausbruchs bei einem spontanen Protest vor der russischen Botschaft“, sagt sie.