Tag 68 im Ukraine-Krieg: Die südrussische Stadt Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine ist offenbar von zwei Explosionen erschüttert worden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnet den 9. Mai, an dem der russische Präsident eigentlich den Sieg über die Ukraine verkünden wollte, als „nicht entscheidend“ für die weitere Entwicklung. Über die aktuellen Geschehnisse informieren wir im Livebericht.

Ölembargo ante portas? Eine halbe Woche, nachdem Moskau Polen und Bulgarien den Gashahn abgedreht hat, muss die EU entscheiden, ob sie zumindest auf russische Ölimporte verzichten kann. Die Energieminister beraten heute bei einem Sondertreffen darüber. Über das Wochenende sind die Chancen auf ein Ölembargo in Europa deutlich gestiegen. Mehr dazu [premium]

Es geht wieder los: Für rund 46.000 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten steht ab heute die heurige Zentralmatura am Programm. Gestartet wird die schriftliche Klausur mit Latein und Griechisch. Mehr dazu.

Volksbegehren liegen auf: Heute startet die Eintragungswoche für das Anti-Korruptionsbegehren. Aber nicht nur: Entweder online oder in einem der rund 2000 Eintragungslokale können bis zum 9. Mai insgesamt sieben Volksbegehren mit einer Unterschrift unterstützt werden. Mehr dazu.

Bäder öffnen: Auch wenn das Wetter gerade nicht unbedingt mitspielt: Nach zwei Jahren Pandemie starten die Freibäder in eine Saison ohne große Auflagen. Noch etwas bleibt heuer aus. Die Monatstickets. Über das „Ende eines Lebensgefühls" schreibt Eva Winroither in der Morgenglosse.

Blick ins Archiv: Die Sozialradikalen werden in der neuen französischen Kammer weitaus die stärkste Partei sein, um den zweiten Platz kämpfen die Sozialisten und die Nationalen der Marin-Gruppe. In der „Neuen Freie Presse" ging es am 2. Mai 1932 um die Wahlen in Frankreich. Mehr dazu [premium]