Übernachten im Moulin Rouge

Im bisher unbekannten Schlafzimmer der roten Windmühle am Dach des Varietélokals „Moulin Rouge“ sollen ausgewählte Touristen künftig nächtigen dürfen.

Ein Kuss am Eiffelturm, ein Spaziergang am Montmartre, ein Kaffee im Café de Flore. Die Liste touristischer Aktivitäten in der französischen Hauptstadt ist lange. Mit dazu gehört auf jeden Fall ein Besuch im Moulin Rouge, jenem Varietélokal im Herzen von Montmartre, in dem beim Cancan auch heute noch die Beine geschwungen werden wie damals in der Belle Epoque.

Nun soll erstmals auch die ursprünglich 1889 erbaute namensgebende Windmühle am Dach des Lokals für Touristen öffnen. Und zwar nicht für reguläre Besichtigungen im Rahmen einer geführten Tour oder dergleichen, nein, wer von der angeblichen Verruchtheit des Pariser Nachtlebens nicht genug bekommt, der kann demnächst im Moulin Rouge nächtigen.

Raumfüllend: Wie viel Geschichte passt in eine Windmühle? Daniel Alexander Harris

Ein Schlafzimmer aus der Belle Époque

In Zusammenarbeit mit der internationalen Plattform Airbnb sind die Innenräume der Windmühle unter Konsultation eines spezialisierten Historikers komplett umgestaltet worden - zu einem originalgetreuen Schlafzimmer der Belle Époque inklusive Aussichtsterrasse. Ein Übermaß an pastelligen Farben, üppigen Blumengestecken und allerlei gerüschtem Stoff sollen eine authentische Zeitreise in die Vergangenheit garantieren.

Rosa und rüschig: Ein Boudoir der Belle Époque. Daniel Alexander Harris

Hinter dem aufwendigen Projekt steht wohl kein genuin historisches Interesse, sondern eher gelungene PR-Arbeit. Das legt zumindest die Summe nahe, die die einnächtige Zeitreise kosten soll. Um nur einen Euro gibt es für drei Paare diesen Juni die Gelegenheit, nach einer Varieté-Show im Lokal auch gleich über Nacht zu bleiben. Für drei Nächte, den 13., 20. und 27. Juni, ist das Zimmer ab 17. Mai buchbar. Als Host hat man außerdem die Primaballerina des Etablissements, Claudine Van Den Bergh, angeheuert. Eine einmalige Gelegenheit für alle „Moulin Rouge“-Fans, für den oder die einfache Paris-Reisende tut es wohl auch das traditionelle Touristenfoto vor dem Moulin Rouge...

(chrima)