Wochenend und Muttertag

Ob das Wetter mitspielt, sei dahingestellt. Ausflüge, egal, wie weit oder nah, bieten sich am zweiten Sonntag im Mai an.

Am Sonntag ist Muttertag. Der kann, muss aber nicht Anlass für ein paar Ausflüge sein.

Wien. Kulinarische Festivals, (Design-)Märkte, Ausflüge: Im Mai gibt es in Wien und Umgebung traditionell viel zu tun, auch an diesem Wochenende ist es nicht anders. Die Auswahl fällt da gar nicht leicht. Wer noch (immer) keine Pläne für den Muttertag hat, wird zweifellos auch fündig.

Neue Lokale und Brunch

Der zweite Sonntag im Mai ist in der Gastronomie ein traditionell gut gebuchter Tag. Es wird sich dennoch dort und da ein Tisch finden, auch in so manchem neuen Lokal. So hat erst vor ein paar Tagen das neue Neni am Wasser am Donaukanal eröffnet, das den Tel Aviv Beach ablöst. Die Location wird weiterhin von Familie Molcho betrieben. Es soll nun ein bisschen mehr Restaurant und dafür weniger Strandbar sein (www.neni.at).