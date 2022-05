Diego vs. Marilyn Warum Fußball-Leiberl mehr Wert sein können als als glitzernde Abendroben.

Das war ein gebrauchter Tag“ ist eine jener Redewendungen, die aus dem deutschen Raum hereingetropft sind und inzwischen inflationär verwendet werden. Auch weil sich diese Tage ziemlich häufen. Auf Österreichisch würde man gründlich misslungene Tage allerdings deutlich expliziter als solche bezeichnen.

Von gebraucht zu secondhand ist es auch nicht mehr weit, ein Trend der gerade wieder ein Revival erlebt, also nicht um Geld zu sparen, sondern um sich abzuheben. So trat Kim Kardashian, die sonst nicht zum Recyceln neigt, am Montag bei der glamourösen Met-Gala in New York in einem Secondhandkleid auf. Dabei handelte es sich um jene Robe, in der Marilyn Monroe 1962 ihr Geburtstagsständchen für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy hauchte. Das Kleidungsstück wurde bei einer Auktion 2016 für 4,8 Millionen ersteigert. Kardashian lieh das Kleid für den Abend und musste sieben Kilo abnehmen, um hineinzupassen. Änderungen an dem ikonischen Stück kamen selbstverständlich nicht in Frage.