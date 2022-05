Im Mai den Hut draufhauen

Der Lieblingsmonat österreichischer Politiker zum Zurücktreten ist der Mai

Es ist wirklich nicht mehr zu übersehen. Der Lieblingsmonat österreichischer Politiker zum Zurücktreten ist der Mai. Und das sogar, obwohl Sebastian Kurz seinen Beiseitetritt im Oktober und den Rücktritt im Dezember verkündet hat. Schon sieben Jahre in Folge gibt es nun im Mai einen oder mehrere politische Rücktritte, manchmal sogar zwei an einem Tag. Wir erinnern uns:

9. Mai 2016: Werner Faymann

10. Mai 2017: Reinhold Mitterlehner

18. Mai 2017: Eva Glawischnig

7. Mai 2018: Matthias Strolz

18. Mai 2019: Heinz-Christian Strache

19. Mai 2020: Ulrike Lunacek

1. Juni 2021, also eigentlich auch noch Mai: Norbert Hofer

9. Mai 2022: Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck

Wenn das so weitergeht, kann die Bundesrepublik im Mai gleich einen neuen Staatsfeiertag einführen. Am „Rücktrittstag“ gedenken wir der Zurückgetretenen. Wer will, kann auch den eigenen Rücktritt planen. Im Volksgarten wird dazu eine „Rücktrittscorner“ eingerichtet, in der jede und jeder vor Kameraattrappen ihre oder seine Abschiedsrede halten und den Kindern, dem Ehemann oder den Kollegen danken kann. Anbieten würde sich der 9. Mai.

