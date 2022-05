AT&S verdoppelt Gewinn und plant Sonderdividende

Für das laufende Geschäftsjahr erwarte man einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro. Auch in den nächsten Jahren werde sich der Wachstumskurs des steirischen Leiterplattenherstellers fortsetzen.

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat im Geschäftsjahr 2021/22 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt: Der Jahresumsatz stieg um 34 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 42 Prozent auf 349 Millionen Euro und das Konzernergebnis wurde von 47 Millionen auf 103 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Vorstand will neben einer Basisdividende von 0,78 Cent je Aktie auch eine Sonderdividende von 0,12 Euro vorschlagen.

"In einem volatilen Marktumfeld haben wir das Geschäftsjahr bei Umsatz und Ergebnis auf Rekordniveau abschließen können", sagte CEO Andreas Gerstenmayer am Dienstag laut Mitteilung. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte man einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 23 und 26 Prozent. Auch in den nächsten Jahren werde sich der Wachstumskurs fortsetzen, im Geschäftsjahr 2025/26 wird einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden. Euro angepeilt, die EBITDA-Marge soll auf 27 bis 32 Prozent steigern.

(APA)