Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Infektion ersetzt keine Impfung mehr: Als vollständig gegen das Coronavirus grundimmunisiert gilt in Österreich nur noch, wer dreimal geimpft wurde. Der Grund dafür ist Omikron. Was das für die Praxis bedeutet, hat Köksal Baltaci recherchiert. [premium]

Türkei stellt sich quer, Kiew macht Fortschritte: Schweden und Finnland drängen ins Militärbündnis und reisen dafür eigens in die USA. Die Türkei beharrt auf ihrem Nein zur Nato-Aufnahme. Indes vermeldet die ukrainische Armee einen weiteren Gebietsgewinn bei der ostukrainischen Metropole Charkiw. Die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Busunfall auf der Westautobahn: Bei Eugendorf hat sich ein Unfall mit einem voll besetzten Reisebus ereignet. Rund 20 Insassen dürften verletzt worden sein. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr sind im Einsatz. Mehr dazu.

Aus für Masken im Supermarkt? In Österreich ärgert sich Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, darüber, dass Mitarbeiter im Lebensmittelhandel „nach wie vor gezwungen werden, eine Maske zu tragen“. Zudem plädiert er für ein rasches Ausrollen der nächsten Impfstrategie. Mehr dazu. [premium]

Eintracht holt Europa League: 42 Jahre nach dem Erfolg im Uefa-Cup hat Eintracht Frankfurt den zweiten Europacup-Titel geholt und damit auch das Ticket für die kommende Champions League gelöst. Damit hat Oliver Glasner gleich drei gute Gründe, um zu jubeln, wie Senta Winter analysiert. [premium]

Tom Cruise fliegt zurück: Der US-Schauspieler kehrt am 26. Mai in seiner Paraderolle als Kampfpilot auf die Leinwände zurück. Ob sich ein Kinobesuch für „Top Gun: Maverick“ lohnt, verrät Lukas Foerster in seiner Filmkritik.

Einmal „Eton Mess" für Boris Johnson: Seit Jahren setzt Jamie Oliver sich für eine bessere Ernährung der Briten ein. Großbritanniens Regierung aber verschiebt nun eine Gesundheitsreform. Das erzürnt den Koch, weshalb er mit Schlagobers und Beeren zu protestieren plant. Die Morgenglosse.