2177 Neuinfektionen, Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 214,9

Im Krankenhaus lagen österreichweit 596 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das sind um 14 mehr als am Montag. 57 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut.

Seit Montag sind in Österreich 2177 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2757 und ist auch deutlich niedriger als der Wert vom Dienstag vergangener Woche. Damals waren es noch etwas mehr als 2900 neue bestätigte Fälle. Acht Tote im Zusammenhang mit Covid-19 kamen neu hinzu, vor einer Woche waren binnen 24 Stunden neun Tote registriert worden.

Im Sieben-Tage-Schnitt starben nach Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium vom Dienstag somit täglich 42,1 Corona-positive Menschen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 295 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Pandemie bisher diesen Daten zufolge 18.607 Tote in Österreich gefordert.

Am Dashboard der Ages waren bereits am Montag 19.867 Todesfälle verzeichnet gewesen. Seit einigen Wochen melden die Bundesländer im Rahmen eines Datenabgleichs Covid-Tote sukzessive nach. Pro 100.000 Einwohner starben nach Angaben der Ministerien seit Beginn der Pandemie 207,2 Menschen an oder mit Covid-19.

Inzidenz bei 214,9

Insgesamt 4.237.360 Corona-Infektionen wurden seit Ausbruch der Pandemie hierzulande nachgewiesen. Genesen sind seither 4.177.580 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 4269 als wieder gesund. Mit Dienstag gab es in Österreich somit 41.173 aktive Fälle, um 2100 weniger als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 214,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

Wien zählte binnen 24 Stunden 675 neue Fälle, gefolgt von Niederösterreich mit 413 und Oberösterreich mit 252. 212 waren es in der Steiermark, 179 in Tirol, 178 in Salzburg und 163 in Vorarlberg. Die wenigsten Neuinfektionen vermeldeten diesmal Kärnten (58) und das Burgenland (47).

57 Covid-Patienten auf Intensivstation

Im Krankenhaus lagen österreichweit 596 Personen, das sind um 14 mehr als am Montag. 57 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit gestern um fünf, innerhalb einer Woche sank sie um eine Person.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 290.403 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Alles in allem steht man nun bei 240.740.338 durchgeführten Corona-Tests.

Von den 2138 am Montag durchgeführten Impfungen waren 92 Erststiche. Insgesamt haben den Daten des E-Impfpasses zufolge 6.827.578 Personen zumindest eine Impfung erhalten. 5.944.827 und somit 66,2 Prozent der Menschen in Österreich verfügen aktuell über einen gültigen Impfschutz.

(APA)