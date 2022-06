Wenn ESG zum „guten Recht“ wird

(c) Marin Goleminov

Je größer der ökologische Fußabdruck, desto mehr drückt der Schuh. Unternehmen sind gefordert, nachhaltig zu wirtschaften. Wie sich Rechtsabteilungen darauf vorbereiten.

Mehr als 40 Prozent der Gen Z (1995 bis 2003 Geborene) und Millennials (1983 bis 1994 Geborene) beschreiben die Klimakrise als ihre größte Sorge, geht aus der „Global Gen Z & Millennial Survey“ von Deloitte hervor. Arbeitgeber sind gefordert, darauf zu reagieren. Auch, weil die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Unternehmen müssen sich mit Umweltschutz auseinandersetzen“, sagt Tamara Kapeller, Aufsichtsrätin der Bawag Group, „denn die EU-Taxonomie ist einheitlich, gilt unmittelbar und überstaatlich.“

Rechtsabteilungen stünden nun in der Pflicht, Anwendungsbereiche auszuweiten, CSR-Daten zu sammeln, aufzubereiten und offenzulegen.

Je nach Branche sind unterschiedliche Kennzahlen zu beachten: Für Banken beispielsweise ist die Green Asset Ratio wesentlich – also der Anteil an nachhaltigen Aktivitäten im Verhältnis zur gesamten Wirtschaftstätigkeit.