Rangnicks (fast) perfekte Premiere

Österreich gewann in Kroatien mit 3:0 und musste dafür nicht einmal ein sensationelles Spiel abliefern. Das ÖFB-Team war beim Rangnick-Debüt vor allem eines: Effizient.

In Osijek hat für die österreichische Fußballnationalmannschaft eine neue Zeitrechnung begonnen – und sie begann mit einem Sieg gegen den Vizeweltmeister. Das ÖFB-Team bezwang Kroatien zum Auftakt der Nations-League-Gruppe A1 mit 3:0. Die Tore erzielten Marko Arnautović (41.), Michael Gregoritsch (54.) und Marcel Sabitzer (57.). Schon am Montag wartet in Wien Dänemark (2:1 in Frankreich).

Rund eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff im Stadion Gradski vrt hatten die wilden Personalspekulationen ein Ende. Rangnick entschied sich in seinem ersten Spiel als ÖFB-Teamchef wie erwartet für eine Dreierkette mit Gernot Trauner als Abwehrchef. Der Feyenoord-Legionär wurde links von Maximilian Wöber und rechts von Kevin Danso flankiert. Mit wem nicht alle Beobachter im anfänglichen 3-5-2-System (ab Mitte der ersten Halbzeit im 4-4-2) gerechnet hatten: Andreas Weimann und Karim Onisiwo.