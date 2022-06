Das Ende des NFT-Hypes

Dem Boom von durch NFTs gesicherter Kryptokunst folgt der Katzenjammer: Die globale Krise hat die notwendige Konsolidierung beschleunigt.

Der Lack ist ab. So viel lässt sich mit Sicherheit sagen. Und das ist gut so. Denn der Hype um NFT-Kunst hat ein total überhitztes Ausmaß erreicht. Innerhalb eines Jahres wurde in der Blockchain gesicherte Kryptokunst zum heiligen Gral der Kunstszene.



Aber der Reihe nach. Für alle, denen NFTs noch nicht untergekommen sind: Die Abkürzung steht für Non-Fungible Token. Es handelt sich dabei um ein in der Blockchain gespeichertes Echtheitszertifikat. Das Besondere an diesen Token ist, dass sie weder austauschbar noch replizierbar sind. So kann ein Asset fälschungssicher zugeschrieben werden. Wer den NFT besitzt, hat das Original. NFTs bieten die Möglichkeit, ein digitales Werk einzigartig zu machen. Damit wird digitale Kunst erstmals sicher handelbar.