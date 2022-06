Strache-Prozess: Einladungen, Spenden und Aufsichtsratsposten

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird (erneut) Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Causa dreht sich um die Asfinag und den Unternehmer Siegfried Stieglitz. Die "Presse" berichtet live.

Zwei Freunde, viele Einladungen, eine Anklageschrift: Dem früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird vorgeworfen, sich von Siegfried Stieglitz bestechen haben zu lassen – und dem oberösterreichischen Unternehmer im Gegenzug für Spenden in der Gesamthöhe von 10.000 Euro an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ einen Aufsichtsratsposten bei der Asfinag verschafft zu haben. Bei einer Verurteilung drohen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Beide plädieren auf „nicht schuldig“, es gilt die Unschuldsvermutung.

