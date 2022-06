Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

1000 gefangene ukrainische Soldaten in Russland: Mehr als 1000 gefangengenommene ukrainische Soldaten sind einem Medienbericht zufolge für Ermittlungen nach Russland gebracht worden. Es handele sich um jene, die in Mariupol ihre Waffen niedergelegt hätten, meldet die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf russische Polizeikreise. Mehr zur aktuellen Lage in der Ukraine

Karner will Asylprüfungen in Drittstaaten auslagern: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) spricht sich vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag dafür aus, nach dem Vorbild Großbritanniens und Dänemarks Asylwerber in Drittstaaten außerhalb der EU zu bringen. "Es wäre eine gute Lösung, künftig Migranten von der EU in Drittstaaten zurückzuschicken und dort ihre Asylanträge prüfen zu lassen", sagte Karner gegenüber der deutschen Zeitung "Die Welt". Mehr dazu

Tag zwei im Strache-Prozess: Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird (erneut) Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Causa dreht sich um die Asfinag und den Unternehmer Siegfried Stieglitz. Hellin Jankowski berichtet live. Mehr dazu

99 Schüler aus Bergnot gerettet: 99 Schülerinnen und Schüler sowie acht Lehrer aus Deutschland sind am Dienstag im Kleinwalsertal mit Hubschraubern aus Bergnot gerettet worden. Die Lehrerschaft hatte aus dem Internet eine Wanderroute ausgewählt, die weder der Bekleidung und dem Schuhwerk der Jugendgruppe, noch ihrer Bergerfahrung entsprach, teilte die Polizei Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch mit. Mehr dazu

Wie komme ich noch zu einem günstigen Mietwagen? Die Mietwagenpreise sind für diesen Sommer explodiert. Was steckt dahinter? Und auf was muss man achten, um doch noch zu einem leistbaren Auto zu kommen? „Presse"-Auto-Experte Timo Völker gibt in der aktuellen Podcast-Folge Tipps für die Urlaubsplanung. Mehr dazu

Die unglaubliche Geschichte vom einheitlichen Handy-Ladekabel: Vom Ladekabel für alle Handys bis zum Aus für die kalte Progression: „Jetzt aber wirklich“ hören wir bei manchen Dingen schon ziemlich oft. Das schreibt Erich Kocina in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, warum wir noch immer nicht die Luft beherrschen und warum uns der unscheinbare Spatz weiterhin überlegen ist. Mehr dazu [premium]