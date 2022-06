Sommerurlaub: Wie komme ich noch zu einem günstigen Mietwagen?

Die Mietwagenpreise sind für diesen Sommer explodiert. Was steckt dahinter? Und auf was muss man achten, um doch noch zu einem leistbaren Auto zu kommen? „Presse"-Auto-Experte Timo Völker gibt in dieser Folge Tipps für die Urlaubsplanung.

Links zum privaten Carsharing: Turo.com, at.getaround.com