Julee Cruise, die Stimme von „Twin Peaks“ ist tot

Sängerin Julee Cruise ist 65-jährig gestorben. Sie hat die Aura von David-Lynch-Filmen geprägt.

Ihre engelsgleiche Stimme, oft begleitet von einem Knistern wie von staubigen Schallplatten, schien aus dem Nichts zu kommen – und ließ einen erschaudern, schon bevor es auf der Leinwand schaurig wurde: Julee Cruise, geboren 1956 in Creston, Iowa, nach New York gezogen, um dort in einer Revue namens „Beehive“ Janis Joplin zu spielen, prägte mit dem Song „Mysteries of Love“ die Atmosphäre von David Lynchs Film „Blue Velvet“ (1986). Ab 1990 hörte man sie dann in der Serie „Twin Peaks“, dessen Titelmelodie eine Instrumentalversion ihres Songs „Falling“ (von ihrem ersten Album „Floating Into The Night“) war. Dazu sah man sie als Nachtclubsängerin, und sie sah fast so entrückt aus, wie sie klang.

Diese Erfolge konnte sie nicht wiederholen, doch manchmal war ihre Stimme plötzlich wieder da – etwa in der Serie „Dr. House“, im Song „The World Spins“. Ein neues Stück, freilich auch mit dem typischen fatalen Bass, sang sie für die Serie „Psych“ ein. Sie litt unter der Autoimmunkrankheit Lupus. Nun ist sie 65-jährig gestorben.