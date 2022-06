Wann die Versicherung nicht zahlen muss

(c) Getty Images

Der Wagen Sieben-Drei-Vier ist in fünf Minuten hier: Doch auch als Taxikunde muss man auf Verkehrsteilnehmer achten.

Eine Taxikundin, die zu leichtfertig die Tür öffnete. Ein Radfahrer, der betrunken und ohne Licht unterwegs war. Oder ein Mann, der in seinem Haus ein Fenster gekippt ließ. Sie alle klagten ihre Haushaltsversicherung vergeblich.

Wien. Wenn man eine Haushaltsversicherung hat, heißt das noch lang nicht, dass sie nach jedem Schadensfall zahlen will. Und auch nicht, dass sie zahlen muss, selbst wenn bei ihr in der Regel eine private Haftpflichtversicherung inkludiert ist. Das zeigen drei aktuelle Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs (OGH).



Dabei geht es um eine Unachtsamkeit als Taxigast, ein unverantwortliches Handeln nach einer Party und zu wenig Vorsicht beim Schließen der Fenster. Aber was kann man daraus lernen, um im Falle des Falles nicht selbst auf dem Schaden sitzen zu bleiben?