ÖBB prüfen rasche Paketzustellung mit Personenzügen

Die ÖBB prüfen die Möglichkeit, Personenzüge für den raschen Gütertransport einzusetzen. In einem Projekt mit Wissenschaftern der Technischen Universität (TU) Wien wird untersucht, welche organisatorischen, logistischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, teilte die TU am Montag mit.

In einem bereits abgeschlossenen Sondierungsprojekt habe man großes Potenzial für den Personenzugverkehr bei der Zustellung kleinerer Güter festgestellt, erklärte Marcel Weber vom Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien in einer Aussendung. Logistikunternehmen wie Fahrradbotendienste könnten Pakete zum Zug bringen und am Zielbahnhof wieder übernehmen und zustellen. Auch Abholstationen am Bahnhof wären vorstellbar.

Bedarf dafür gäbe es jedenfalls, sagen die Verkehrswissenschafter. Notwendig wäre noch die Infrastruktur dafür, etwa die erforderlichen Einrichtungen in den Personenzügen, Bahnhöfen sowie die Installation eines IT-Systems für das Management des Warentransports. "Nach unseren Voruntersuchungen sind wir davon überzeugt, dass das funktionieren würde und dass dieses Konzept auch wirtschaftlich sinnvoll ist", erklärte Weber.

In einem Nachfolgeprojekt wollen die Forscher weitere Details klären, etwa rechtliche Rahmenbedingungen, die Berechnung realistischer Zustellzeiten sowie die Durchführung von Unternehmensbefragungen.

