Gratis-Monat für Klimaticket kommt ab Juli

Gewessler verkündete Maßnahme gegen Teuerung

Wien. Die Teuerung ist derzeit überall zu spüren. Die Regierung verkündete bereits ein ganzes Bündel an Maßnahmen, eine weitere verkündete die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am Donnerstag: Ab Juli wir es für alle Nutzer des Klimatickets einen Gratis-Monat geben. Die Aktion gilt sowohl für Neukunden als auch bei einer Verlängerung der Öffi-Karte. „Gerade in Zeiten hoher Spritpreise sind die Öffis eine klimafreundliche und kostensparende Alternative“, sagte Gewessler in einer Aussendung.

Gültig bis Juni 2023

Wer von Anfang Juli bis Ende Dezember 2022 ein österreichweites Klimaticket kauft, kann es ohne zusätzliche Kosten 13 statt zwölf Monate nutzen. Für jene, die bereits ein österreichweites Klimaticket haben – derzeit sind es 168.000 Nutzer – und es nach einem Jahr verlängern wollen, gilt die Aktion bis Ende Juni 2023.

Bei einem Klimaticket um 1095 Euro ersparen sich Nutzer mit dem Gratis-Monat 91 Euro. Für Jugendliche, Senioren und Menschen mit Behinderung kostet das Klimaticket 821 Euro, der „Klimamonat“ bringt also eine Ersparnis von knapp über 68 Euro. Die Aktion gilt auch bei Ratenzahlung, hieß es in der Aussendung.