Mitreden: Ist das Aus für die Corona-Impfpflicht der richtige Schritt?

Die umstrittene Corona-Impfpflicht wird in Österreich abgeschafft. Das richtige Signal zum jetzigen Zeitpunkt? Diskutieren Sie mit!

Lang wurde sie diskutiert, spät wurde sie eingeführt, bald wurde sie ausgesetzt - und nun wird sie abgeschafft: Das war's also mit der Corona-Impfpflicht in Österreich. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger kündigten am Mittwoch einen entsprechenden Initiativantrag an. Die Begründung: Die neue Variante Omikron habe die Spielregeln verändert. Auch aus Sicht der Impfpflichtkommission sei die Corona-Impfpflicht „nicht verhältnismäßig“, betonte Rauch bei einer Pressekonferenz. Und weiter: Die „tiefen Gräben“ in der Gesellschaft müssten nun zugeschüttet werden.

Hinzu kommt, dass der Impfstoff laut Experten „nur“ noch gegen schwere Verläufe schützt. „Der Impfstoff kommt dem Virus nicht mehr hinterher, die Politik anscheinend auch nicht“, schreibt Oliver Pink in einem aktuellen Kommentar. Und weiter: Die Geschichte der Impfpflicht sei von Anfang an „verkorkst“ gewesen. Warum sie allerdings genau jetzt, wo die Zahlen wieder stark steigen, abgeschafft werde, versteht Pink nicht ganz. „Taktisch-psychologisch" sei es „jedenfalls nicht das beste Signal. Wobei: Jetzt wäre wohl eher wieder die Einführung der Maskenpflicht geboten."

Über letztere und entsprechende Ankündigungen von Gesundheitsminister Rauch hat sich auch schon Philipp Aichinger in einer Glosse gewundert. Denn obwohl Rauch für den Herbst schon Maskenpflichten ankündigte, will er jetzt - zu Beginn der Sommerwelle - noch keine. Sagte er zumindest zu Beginn der Woche. Am Freitag kündigte Rauch an, dass die Maske vielleicht doch früher kommen könnte. Und ergänzte, er versuche keine „Maske-rauf-, Maske-runter-Spielchen zu spielen“. Hm.

Köksal Bataci hat sich unterdessen jedenfalls der Frage gewidmet: „Lohnt sich eine vierte Impfung vor dem Sommer?“ Was dafür und was dagegen spricht, lesen Sie hier.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Ist die Abschaffung der Corona-Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt das richtige Signal? Brauchen wir angesichts der Sommerwelle neue Maßnahmen?