Wo die Himbeeren wachsen

Hauptbild • Katharina und Hannes Hummel ernten ihre Biohimbeeren händisch und helfen sich dabei mit umfunktionierten alten Kinderwagen. Die Beeren werden frisch oder verarbeitet verkauft. • Clemens Fabry

Familie Hummel im Weinviertel hat sich mit ihrem Biobeerengarten Hummel auf frische Himbeeren, Ribisel, Minikiwis, Physalis und Gojibeeren spezialisiert. Ein Besuch.

Es herrscht Hochbetrieb bei Familie Hummel. Die tägliche Himbeerernte wurde bereits am Vormittag abgeschlossen, am frühen Nachmittag hat sich eine Busgruppe, die durch den Biobeerengarten der Familie geführt werden will, angemeldet. Und dazwischen sind auch noch die Bauarbeiten am Hof zu beaufsichtigen. Immerhin wird dieser Tage ein neuer Ab-Hof-Laden gebaut, der ein bisschen großzügiger ist und auch Verkostungsräumen Platz bietet.

Katharina Hummel nimmt sich dennoch die Zeit, um den Besuch aus Wien durch den Betrieb zu führen. Und sie bleibt dabei gelassen, auch wenn sich dieser verspätet hat. Wir sind offenbar nicht die Ersten, die Loosdorf bei Mistelbach mit der gleichnamigen Gemeinde im Bezirk Melk verwechselt haben. In dem Grätzel sind häufige Ortsnamen keine Seltenheit, auch ein Zwentendorf, ein Hagenberg und sogar ein Siebenhirten gibt es hier.