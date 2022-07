Missbrauchsopfer fallen um Schadenersatz um

Die Entschädigung von Opfern kirchlicher und anderer Institutionen ist unzureichend und unfair geregelt. Der Gesetzgeber ist zum Handeln aufgerufen.

Wien. Jüngst erlangte der von einem mittlerweile verstorbenen Priester missbrauchte Franz Schubert (Pseudonym) mediale Aufmerksamkeit. Völlig überraschend seien, entgegen den Erwartungen des Opfers selbst, dessen Ansprüche gegen die Erzdiözese Wien nicht verjährt: Der Oberste Gerichtshof wählte einen Kunstgriff und sah in einem Schreiben der Erzdiözese einen konkludenten Verjährungsverzicht. Andere Missbrauchsopfer können sich auf diese Einzelfallentscheidung daher leider nicht berufen.



Zwar wurden mit dem sogenannten Zweiten Gewaltschutzgesetz 2009 die Verjährungsbestimmungen im Strafgesetzbuch verlängert. Seither wird in die Verjährungsfrist, die Zeit bis zur Vollendung des 28. Lebensjahrs des Opfers einer strafbaren Handlung gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit oder die sexuelle Integrität etc., nicht eingerechnet, wenn das Opfer zur Zeit der Tatbegehung minderjährig war. Davor war bei gewissen Sexualdelikten der Fortlauf der Verjährung bis zur Volljährigkeit des Opfers gehemmt gewesen (dies seit 1998).