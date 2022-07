Wieder mehr Lehrlinge in Österreich - viele Stellen dennoch unbesetzt

Vor allem die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, die während der Pandemie besonders eingeschränkt war, hatte einen großen Zuwachs an Lehranfängern.

Heuer haben wieder mehr junge Menschen eine Lehre begonnen. Im Juni 2022 gab es 4,9 Prozent mehr Lehranfängerinnen und Lehranfänger als im Juni des Vorjahres. Vor allem die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, die während der Pandemie besonders eingeschränkt war, hatte einen großen Zuwachs an Lehranfängern (plus 27,8 Prozent). Dennoch sind weiterhin viele Stellen unbesetzt.

Insgesamt gibt es in Österreichs Unternehmen aktuell laut Wirtschaftskammer 92.111 Lehrlinge - das entspricht einem leichten Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Juni 2021. Die Nachfrage nach Lehrlingen ist groß: jüngste AMS-Zahlen zeigen, dass Ende Juni 21.393 offene Lehrstellen gemeldet waren. Dem gegenüber standen 10.176 Lehrstellensuchende. Der rechnerische Überhang von über 11.000 offenen Stellen ist mehr als doppelt so groß wie im Juni 2021.

Lediglich 15 Prozent der Lehranfänger sind älter als 18 Jahre. Die anfänglichen Lehrlingseinkommen seien zwar für Jugendliche attraktiv, aber für Erwachsene ein negativer Faktor, so Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der WKÖ. Sie fordert daher einen bundesweit einheitlichen Lohnzuschuss für erwachsene Lehrlinge.

(APA)