9831 Neuinfektionen, Inzidenz leicht gesunken

Im Krankenhaus liegen zurzeit 982 infizierte Personen. Das sind um 140 mehr als noch vor einer Woche. 56 Menschen werden auf Intensivstationen betreut.

Am Dienstag meldeten die Ministerien 9831 neue Fälle binnen 24 Stunden. Außerdem wurden sieben weitere Todesopfer registriert. In den Spitälern steigt die Zahl der infizierten Patientinnen und Patienten weiter deutlich an. Allein am Montag mussten 53 Covid-19-Erkrankte neu aufgenommen werden, fünf davon auf Intensivstationen.

Die österreichweite Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Dienstag 798,5 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie ist erstmals seit Ende Mai leicht zurückgegangen. Am Montag lag sie noch bei 802,5. Die 9831 Neuinfektionen liegen auch unter dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 10.243 weitere Infizierte hinzu.

Sieben weitere Tote

Die Zahl der nachweislich Infizierten steigt jedoch weiter. Am Dienstag gab es in Österreich 110.948 laborbestätigte aktive Fälle, um 934 mehr als am Tag zuvor. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag. Denn insbesondere am Wochenende wird viel weniger getestet bzw. ausgewertet und weniger Daten übermittelt. Am Montag gab es keinen Todesfall, am heutigen Dienstag wurden gleich sieben weitere Opfer gemeldet. In der vergangenen Woche wurden 37 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch den Bundesländern und Ministerien zufolge 18.805 Tote in Österreich gefordert. Die Ages zählte bereits am Montag mit 20.070 Toten deutlich mehr.

140 mehr Spitalspatienten als vor einer Woche

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.475.146 bestätigte Fälle gegeben. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter Wien mit 1.275,2. Hier wird aber auch mit Abstand am meisten getestet. Es folgen Niederösterreich (884,2), das Burgenland (775,5) und Vorarlberg (631,5). Dahinter reihen sich Salzburg (631,4), Oberösterreich (631), die Steiermark (570,3), Tirol (554,8) und Kärnten (489,6).

Im Krankenhaus liegen derzeit 982 infizierte Personen. Das sind um 140 mehr als noch vor einer Woche. 56 Menschen werden aktuell auf Intensivstationen betreut. Hier kamen seit vergangenen Dienstag neun weitere hinzu.

Positiv-Rate bei PCR-Tests bei 10,3

Österreichweit wurden in den vergangenen 24 Stunden 136.936 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 95.207 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug 10,3 Prozent. Im Durchschnitt wurden in der vergangenen Woche täglich mehr als 111.000 PCR-Analysen untersucht, 9,2 Prozent lieferten positive Ergebnisse.

Am Montag wurden in Österreich 1694 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Insgesamt haben nach den Daten des E-Impfpasses 6.832.303 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Grundimmunisiert - also dreifach geimpft - sind exakt 5.010.318 Menschen, das sind 55,8 Prozent der Bevölkerung.

