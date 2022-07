Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

EU entscheidet über „grüne“ Atomkraft und Gas: Das EU-Parlament stimmt heute Mittag über die umstrittene Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investition ab. Mindestens 353 der 705 EU-Abgeordneten müssen sich gegen die sogenannte Taxonomie aussprechen, dann tritt sie nicht in Kraft. Österreichs Abgeordnete kündigten parteiübergreifend ihren Widerstand an.

Johnson wird „gegrillt": Die Befragung vor dem Liaison Committee im Unterhaus ist einer der Höhepunkte des Jahres im britischen Parlament. Der Regierungschef hat dabei kaum Möglichkeiten, unangenehmen Fragen auszuweichen, weswegen das Ereignis auch „grilling" genannt wird. Heuer ist der Druck auf Boris Johnson besonders groß, gerade erst kehrten ihm zwei Minister den Rücken. Mehr dazu. [premium]

Russland kappt Öltransit von Kasachstan gen Westen: Ein für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss eines russischen Gerichts den Betrieb einstellen. Lettland reaktiviert aus Angst vor einem russischen Angriff die Wehrpflicht. Die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg lesen Sie im Livebericht.

Teuerung dominiert Parlamentskehraus: 40 Stunden, gut 40 Gesetzesbeschlüsse - so lautet die Agenda des Nationalrates in den kommenden Tagen, bevor es in die Sommerpause geht. Der Auftakt steht im Zeichen der Teuerung: Die ÖVP will die beschlossenen Maßnahmen in der "Aktuellen Stunde" würdigen, die SPÖ am Nachmittag eine Regulierung der Strompreise einfordern. Mehr dazu.

ÖFB-Frauen begehen EM-Auftakt: Monatelang wurde darauf hingefiebert, heute ab 21 Uhr ist es so weit: Österreichs Frauen-Nationalteam wird die Fußball-Europameisterschaft in England im Duell mit den Gastgeberinnen eröffnen. Aufgrund der Ausgangslage würde alles andere als eine ÖFB-Niederlage einer Sensation gleichen. Kollegin Senta Wintner ist für Sie vor Ort. [premium]

Gelingt Österreich ein Sommermärchen?, lautet die Frage, die sich Fußballbegeisterte heute stellen. Was für das ÖFB-Team wirklich möglich ist, was vom Hype von 2017 noch übrig ist und warum der Frauenfußball in Österreich noch immer hinterherhinkt - eruiert der aktuelle Podcast.

Lernen, mit Geld umzugehen: Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher fühlen sich unsicher in finanziellen Fragen. Im September startet nun ein Pilotprojekt an 30 Schulen. Das Ziel: Wirtschafts- und Finanzbildung. Ein wichtiger Schritt, findet Susanne Bickel in der Morgenglosse.